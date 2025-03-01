Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Canlı yayındaki kavganın ardından Trump'tan tansiyonu artıracak sözler

Beyaz Saray'daki kavga sonrası Trump'tan tansiyonu artıracak sözler
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti

Tekirdağ Çorlu'da Yangın: Giriş Katı Kullanılamaz Hale Geldi

Tekirdağ Çorlu'da Yangın: Giriş Katı Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da bir evde çıkan yangın, giriş katının kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangının televizyonun patlaması sonucu çıktığı iddia edilmekte. Olayda, vatandaşlardan biri gözyaşlarına hakim olamadı.

Tekirdağ Çorlu'da bir ikamette çıkan yangın sonrası evin giriş katı kullanılamaz hale geldi. İkamet sakini yakını bir vatandaş, gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Hıdırağa sınırları içerisindeki 'Kore Mahallesi' diye bilinen yerleşim bölgesinde meydana geldi. Çiçek 5. Sokak üzerindeki bir evden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, TREDAŞ ve polis ekibi intikal etti.

Çorlu itfaiyesi tarafından yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının, odadaki televizyonunun patlaması sonrası meydana geldiği öne sürüldü.

Olayı duyup gelen bir ikamet sakini yakını ise ağlayarak sinir krizi geçirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
img

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
img

Elon Musk'tan Trump'a tek cümlelik destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

ATM'den para çekemeyebilirsiniz
Ryan Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: Hakemler bize yardım ediyordu

Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.