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Tekirdağ Çorlu'da Yangın: 1 Ağır Yaralı, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da Yangın: 1 Ağır Yaralı, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ Çorlu'da bir ikamette çıkan yangın sonucu 68 yaşındaki Yaşar Erez ağır yaralanırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da bir ikamette çıkan yangın sonrası 1 kişi ağır yaralanırken, dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Nusratiye Mahallesi Sardunya Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Erez (68) ve ailesinin kaldığı ikametteki sobalı odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ailenin yangını fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşar Erez, yangına müdahale etmek isterken yaralandı. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Yaşar Erez ve yangın esnasında dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile kedi son anda fark edildi

Yaşar Erez, Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İstanbul'a sevk oldu. Öte yandan evde bakılan hamile bir kedi de son anda fark edilerek tahliye edildi.

Yangın olayı ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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