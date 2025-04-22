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Tekirdağ Çorlu'da Tamircide Yangın Çıktı

Tekirdağ Çorlu'da Tamircide Yangın Çıktı
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Çorlu'da bir tamircide çıkan yangında alevler üst katı sardı. İtfaiye, TREDAŞ, ambulans ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Tekirdağ Çorlu'da bir tamircide çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak üzerindeki motosiklet, elektrikli bisiklet yedek parça satışı ve tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle dükkana ait üst kat bölümünde alevler yükseldi. Dumanları fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine itfaiye, TREDAŞ, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi hasara yol açtı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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