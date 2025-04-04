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Tekirdağ Çorlu'da Tamirci Dükkanında Helezon Yayı ile Yaralanma Olayı

Tekirdağ Çorlu'da Tamirci Dükkanında Helezon Yayı ile Yaralanma Olayı
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Tekirdağ Çorlu'daki bir tamirci dükkanında otomobilden fırlayan helezon yayı, başındaki S.K.'nin göğsüne çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Tekirdağ Çorlu'da tamirci dükkanında otomobilden fırlayan helezon yayı bir şahsın göğsüne çarparak yaralanmasına neden oldu.

Olay, gündüz saatlerinde Eski Sanayi'deki bir tamirci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, tamire getirilen bir otomobilin motor kısmından bir anda fırlayan helezon yayı, otomobilin başındaki S.K.'nin göğsüne çarptı.

Yaralanan S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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