Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da bir araca yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi'nin kesiştiği eski Salı Pazarı mevkiinde meydana geldi. Otomobilinin sürücü koltuğunda bulunan M.E.A. (30), kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralı M.E.A, olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Büro ekipleri tarafından silahlı saldırganın tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ