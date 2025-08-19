Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu 30 yaşındaki M.E.A. ağır yaralandı. Olay, eski Salı Pazarı mevkiinde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Asayiş ekipleri, saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da bir araca yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi'nin kesiştiği eski Salı Pazarı mevkiinde meydana geldi. Otomobilinin sürücü koltuğunda bulunan M.E.A. (30), kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.
Yaralı M.E.A, olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Asayiş Büro ekipleri tarafından silahlı saldırganın tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
