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Tekirdağ Çorlu'da Seyir Halindeki Aracın Motoru Alev Aldı

Tekirdağ Çorlu'da Seyir Halindeki Aracın Motoru Alev Aldı
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Çorlu'da T.Ç. yönetimindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken motoru alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak üzeri Sebze Hali mevkisinde meydana geldi. Çorlu Kalesi yönüne seyreden T.Ç. yönetimindeki 39 EN 070 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip aracı yol kenarına çeken sürücü itfaiyeden yardım istedi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın ön kısmı hurdaya dönerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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