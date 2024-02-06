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Tekirdağ Çorlu'da Pasaj İçindeki Hurdalıkta Yangın Çıktı

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Tekirdağ Çorlu'da bir pasaj içinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ Çorlu'da pasaj içindeki hurdalıkların bulunduğu iş yeri deposunda yangın çıktı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle pasaj içindeki bir dükkanda hurda ev eşyaları tutuştu. Çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Eski ev eşyalarının bulunduğu dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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