Tekirdağ Çorlu'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Tekirdağ Çorlu'da Park Halindeki Kamyonet Yandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Çorlu'da park halindeyken yanan kamyonet, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Han Arka Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan 55 FT 683 plakalı otomobilin kabin bölümü henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve vatandaşın müdahalesiyle araç yangını söndürüldü.

Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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