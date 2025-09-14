Haberler

Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından çıktığı düşünülüyor.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Gece saatlerin Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde bir otomobilin arka bölümünden dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Araç sahibi, olayla ilgili şikayetçi olmadığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
