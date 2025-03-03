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Tekirdağ Çorlu'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da otomobil ve elektrikli bisikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Balkız Sokak ile Pir Sultan Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Pir Sultan Caddesi'nde seyreden M.G. idaresindeki otomobil ile Balkız Sokak'ta ilerleyen B.T.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen elektrik bisikletin sürücüsü B.T. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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