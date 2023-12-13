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Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Hırsızlığı

13 Aralık 2023 16:37 Güncelleme: 16:39 Abone Ol

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir otomobil, 4 kişi tarafından itilerek çalındı. Polis ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulunan araç, sahibine teslim edildi.