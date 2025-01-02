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Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Çorlu Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Tekirdağ Çorlu'da bir otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu Çevre Yolu üzeri Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Emlaklar istikametine seyreden Ogün A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası yaralanan Ogün A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan Çorlu Trafik Büro Amiri Ahmet Esen de bölgeye gelerek ekiplerle birlikte yoğunluğa müdahale edip trafiği açtı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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