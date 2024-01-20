Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaklaşık 130 metre sürüklendi ve yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosikletlinin yaklaşık 130 metre sürüklendiği kaza kameraya yansıdı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Zafer Mahallesi OSB Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çorlu 1 OSB'den hastane istikametine seyreden Ekrem K. idaresindeki 34 TT 0559 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaklaşık 130 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Ekrem K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ