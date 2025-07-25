Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Kız Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Kız Yaralandı
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Şeyh Sinan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki S.Ö. motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinden kaçan motosikletli magandanın yakalanması için polis inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin çarptığı 17 yaşındaki kız yaralandı. Kaçan motosikletli magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Otogar mevkisinde meydana geldi. Yoldan geçen 17 yaşındaki S.Ö. isimli kız çocuğuna, henüz sürücüsünün kimliği belirsiz bir motosiklet çarptı. Kazada ayağından yaralanan S.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan motosikletli şahsın yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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