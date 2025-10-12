Haberler

Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 15 yaşındaki bir motosikletli, park halindeki bir otomobile çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Nefes Park istikametinden Alşahin yönüne seyreden N.D.'nin (15) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü N.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

