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Tekirdağ Çorlu'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Tekirdağ Çorlu'da yapımı devam eden inşaat alanında, işçilerin konakladığı konteyner evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ Çorlu'da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin konakladığı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, konteyner ev küle döndü. Yangın nedeniyle küle dönen konteynerin yanı sıra bir konteyner evde de hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Çorlu İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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