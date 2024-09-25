Tekirdağ Çorlu'da Kimyasal Maddelerle Dolu Kargo Deposunda Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde içinde kimyasal maddeler bulunan bir sanayi dükkanındaki kargo deposunda yangın çıktığı bildirildi. Yangın nedeniyle çevrede paniğe yol açtı. Olay yerine itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor, durumun ciddiyeti nedeniyle önlemler artırıldı.
- Tekirdağ Çorlu'da içinde kimyasal maddeler bulunan sanayi dükkanındaki bir kargo deposunda yangın çıktı, ekipler olay yerine sevk edildi