Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
Tekirdağ Çorlu'da yaşanan olayda, çöp kamyonunun altında kalan bir yaya hayatını kaybetti. Abdurrahman Güler isimli yaşlı adamın çöpleri aldıktan sonra hareket eden çöp kamyonunun ön tekerleğinin altında kaldığı belirlendi. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti.
Olay, Kuyumcu Sokak üzeri Çobançeşme Mahallesi Muhtarlığı mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen Abdurrahman Güler (83), çöpleri aldıktan sonra hareket eden B.D. idaresindeki çöp kamyonunun ön tekerleğinin altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kamyon sürücüsü B.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ