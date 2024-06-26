Tekirdağ Çorlu'da bir iş yerine ateş açan maganda kameraya yansıdı
Çorlu ilçesinde bulunan bir iş yerine gece yarısı gelen bir şahıs, çıkardığı tabancayla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da bir iş yerine ateş açan maganda kameraya yansıdı.
Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi civarında bulunan bir yedek parçacı dükkanı önüne gece yarısı gelen bir şahıs, çıkardığı tabancayla kapalı durumdaki iş yerine doğru ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Sabah olayın fark edilip polise bildirilmesi üzerine silahlı magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ