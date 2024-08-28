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Tekirdağ Çorlu'da Barışma Girişimi Kavgayla Sonuçlandı: 4 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da iki grup arasında barışmak için yapılan buluşma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kız meselesi nedeniyle husumet olan akraba gruplar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Muhittin Mahallesi Yaprak Sokak üzeri Santral mevkiinde meydana geldi. Kız meselesi nedeniyle aralarında daha önceden husumet olan akraba iki grup barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Ancak barışmaya yönelik girişimler kaosa dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf sokakta kavgaya tutuştu.

Çıkan bıçaklı kavga sonrası 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kavga olayına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Çorlu Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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