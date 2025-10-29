Haberler

Tekirdağ Çorlu'da Baca Yangını Söndürüldü, Çatıda Maddi Hasar Oluştu

Tekirdağ Çorlu'da bir evde sobadan çıkan baca yangını, çatıya sıçrayarak küçük çaplı bir yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ Çorlu'da bacada çıkan yangının çatıya sıçraması sebebiyle meydana gelen küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde bir evde sobanın yakılması sonrası bacada biriken kurumlar tutuştu. Baca yangının çatıya sıçraması üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Küçük çaplı meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Kediye polis şefkati

Tedbir amaçlı olay yerine gelen emniyet ekiplerinden bir polis memurunun, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının tamamlanması sonrası yanına gelen kediyi dakikalarca sevip sırtını sıvazlaması görenlerin içini ısıttı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
