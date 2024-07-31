Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Çorlu'da araç yayalara çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da bir aracın yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da bir aracın yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi ile Manolya Sokak yol ayrımında meydana geldi. Kömürcü Caddesi'nden Manolya Sokak'a dönüş yapan Ö.S. idaresindeki 06 FZ 5871 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı.

Kaza sonrası yaya S.U. ve 2 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çocuk Çorlu 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Bakmadan Geçme

Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir? YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek? Adli tatil ne zaman bitecek 2024? Adli tatil kaç gün sürer? ADLİ TATİL 2024 TARİHİ: Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün? Adli tatilde görülecek davalar nelerdir? RAMS Başakşehir- La Fiorita rövanş maçı ne zaman? RAMS Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, nerede? G.O.R.A filminin konusu nedir? GORA nerede çekildi? GORA filminin oyuncu kadrosunda kimler var? GORA hangi kanalda yayınlanacak? TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? TRT SPOR CANLI İZLE || 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 31 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
İsrailli Bakan, Haniye'nin öldürülmesini sevinçle karşıladı: Ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi

İsrailli Bakan, Haniye'nin öldürülmesini sevinçle karşıladı: Ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title