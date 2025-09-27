Haberler

Tekirdağ Çorlu'da 67 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Tekirdağ Çorlu'da 67 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde konaklama yapılan bir binada 67 yaşındaki Muhammer Yarşi ölü bulundu. Olayla ilgili 2 bina yöneticisi ve 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da konaklama hizmeti verilen binada 67 yaşındaki vatandaş ölü bulundu. Olayla ilgili 2 bina yöneticisi ile binada konaklayan 12 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak'ta gece meydana geldi. İddiaya göre, konaklama hizmeti verilen binanın sorumlu odasında 67 yaşındaki Muhammer Yarşi, yerde yatar vaziyette kanlar içinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yarşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından Yarşi'nin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

Konaklama yeri işletmecisi Ş.S., lenfoma teşhisi konulan yaşlı adamın yalnız olduğunu ve bir süredir binada kaldığını söyledi.

Polis ekipleri, 2 bina görevlisinin yanı sıra binada konaklayan yabancı uyruklu 12 şahsı ifadesini almak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne sevk etti.

Muhammer Yarşi'nin ölümüyle ilgili polisin soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
