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Tekirdağ Çorlu'da 53 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ Çorlu'da 53 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 53 yaşındaki Sevgin Yılmaz evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ Çorlu'da 53 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu.

Akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim 3. Aralık Sokak'taki ikametinde yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulunan Sevgin Yılmaz (53) için ambulans çağırıldı. İkamet adresine gelen sağlık ekipleri, Sevgin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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