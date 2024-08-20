Tekirdağ Çerkezköy'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangında patlamalar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından yükselen dumanlar bölgede birçok bölgede görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yoğun duman ve alevler gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevredeki diğer işletmelerde de panik yaşanırken, yangında art arda patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin işi zor

Öte yandan, dün de Çerkezköy OSB'de yine bir plastik fabrikasında yangın çıkmıştı. Daha o fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken bugün aynı ilçede yangın çıkması hem endişeye neden oluyor hem de ekiplerin işini zorlaştırıyor. - TEKİRDAĞ