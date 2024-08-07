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Tekirdağ Çerkezköy'de Genç İntihar Girişiminde Bulundu

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Tekirdağ Çerkezköy'de ekonomik kriz ve kumar nedeniyle bunalıma giren 24 yaşındaki genç, 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Uzun süren ikna çabaları sonucunda genç hayata tutundu.

Tekirdağ Çerkezköy'de, kumar ve ekonomik kriz nedeniyle bunalıma giren 24 yaşındaki genç, 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Uzun süre polis ekiplerinin ikna çabalarına direnç gösteren genç, olay yerine gelen iş insanı akrabası ve polis tarafından ikna edilerek hayata tutundu.

İddiaya göre, ekonomik zorluklar yaşayan ve bu nedenle bunalıma giren S.I., intihar etmek için Çerkezköy 29 Ekim Caddesi'ne bağlanan sokak üzerindeki 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıktı. İddiaya göre belli bir süre burada bekleyen S.I., polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce süren çabalarla genci ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, muhtemel bir düşme durumuna karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı ve genç ikna edilemedi.

Polislerin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, S.I.'nın iş adamı akrabası devreye sokuldu. Dakikalar süren konuşmanın ardından iş adamı, gencin elini tutarak onu intihardan vazgeçirdi. İddiaya göre, S.I.'nın yeni evli ve hamile eşinin altınlarını sanal kumarda harcadığı ve bu nedenle ailesiyle arasının açıldığı belirtildi. Bu durumun, gencin intihar girişiminde bulunmasına sebep olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, S.I.'yı ikna etmek için hamile eşi ve çocuğunu kullanarak duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma, gencin intihar girişiminden vazgeçmesinde etkili oldu ve sonunda S.I., 12. kattan indirildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri derin bir nefes aldı. S.I., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy 3.Sayfa Güncel Haberler

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