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Tekirdağ Çerkezköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ Çerkezköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Çerkezköy'deki bir fabrikada meydana gelen yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden de destek alarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada başlayan yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilk müdahale Çerkezköy İtfaiyesi tarafından yapıldı.

Çerkezköy'deki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.

Olay yerinde sağlık ekipleri muhtemel yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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