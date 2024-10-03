Tekirdağ Çerkezköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada başlayan yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilk müdahale Çerkezköy İtfaiyesi tarafından yapıldı.

Çerkezköy'deki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.

Olay yerinde sağlık ekipleri muhtemel yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. - TEKİRDAĞ