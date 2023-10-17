Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Şoför Ölü Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir şoförün otomobilinde ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olayın detayları araştırılıyor.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Adem Karatepe(54) otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Donanma Sokak'ta park halindeki 59 AL 163 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Karatepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Karatepe'nin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)