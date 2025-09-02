Haberler

Tekirdağ'a 213 Hekim Atanacak
Sağlık Bakanlığı, 124. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında Tekirdağ'a 213 hekim atayarak sağlık hizmetlerini güçlendirecek. 4 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek kura ile atanacak hekimler eylül ayı içinde göreve başlayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 124. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında Tekirdağ'a 213 hekim atanacak, böylece bölgedeki sağlık hizmetleri önemli ölçüde güçlenecek.

Son dönemlerde Tekirdağ'da sağlık yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte yeni hastaneler ve hizmet binaları faaliyete geçti. Bu gelişmeler, hem birinci basamak hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan hekim ve personel sayısının artmasına yol açtı. Bakanlık, bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılayarak sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

4 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek kura ile Tekirdağ'a atanacak hekimler belirlenecek ve atamaları sonrası eylül ayı içinde göreve başlamaları planlanıyor. Bu kapsamda ilimize 192 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı, 5 aile hekimi uzmanı, 1 algoloji uzmanı, 2 anestezi uzmanı, 1 enfeksiyon hastalıkları uzmanı, 1 fizik tedavi uzmanı, 3 iç hastalıkları uzmanı, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve 1 göğüs cerrahisi uzmanı atanacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
