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Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı

Tekirdağ haberler... Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraları ele geçirdi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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