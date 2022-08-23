Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberler... Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraları ele geçirdi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çerkezköy Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.