Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da binden fazla gümrük kaçağı elektronik cihazı ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 2 işyerinde yapılan aramada gümrük kaçağı yüzlerce elektronik cihazı ele geçirildi. Tekirdağ'da 2 işyerinde yapılan aramada gümrük kaçağı yüzlerce elektronik cihazı ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde cep telefonu satan 2 işyerinde ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı, bin 131 adet kablolu kulaklık, 13 adet kablosuz kulaklık, 424 adet cep telefonu ekranı, 78 adet cep telefonu aksesuarı (telefon standı, batarya, şarj cihazı ve kablosu), 3 adet cep telefonu, 1 adet cep telefonu klonlamakta kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM, 5809 SKM ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yasal işleme yapıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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