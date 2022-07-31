Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı - Haberler

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Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı

Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı

Tekirdağ 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilogram kokain ele geçirildi.

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Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilogram kokain ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının desteği ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık bir aydır yapılan takip sonucunda Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinin ülkemiz karasularına giriş yapmasının ardından operasyon başladı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, geminin alt kısmında, dalgıçlar tarafından iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış şekilde şüpheli paketler tespit edildi. 6 adet paket bulunduğu yerden çıkartılarak yapılan kontrollerde içinden 200 paket halinde 242 kilogram kokain maddesi bulunarak el konuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Brezilya Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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