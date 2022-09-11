Tekirdağ 3. sayfa haberleri... Tekirdağ'da ikinci el eşya deposu alev alev yandı

- Tekirdağ'da ikinci el eşya deposu alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir işyerine ait ikinci el eşya deposu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği yangın 2 saat sonra söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerinde Bahattin Alkan'a ait ikinci el eşya deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede depoyu tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.

Alev alev yanan depo itfaiye, ekiplerinin 2 saat süren yoğun çabası sonrası söndürüldü. Geçen sene de yangın çıkan bina küle döndü. Yangın nedeniyle bir ikamet ve panelvan minibüs zarar gördü.

Yangının neden çıktığını henüz bilmediğini ifade eden mal sahibi Alkan, önceki yıl da aynı deponun yandığını, zararının büyük çapta olduğunu söyledi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.