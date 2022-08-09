Haber : Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

 - Güncelleme:
Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde saman balyası yüklü tır devrildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde saman balyası yüklü tır devrildi. Sürücüsü şans eseri burnu bile kanamadan kendi imkanları ile tırdan çıkmayı başardı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrabolu ilçesinden aldığı saman balyalarını Süleymanpaşa'ya götürmek üzere yola çıkan Soner E. (35) idaresindeki 44 SS 575 tır ve 42 DVH 49 dorse plakalı çekici ile Malkara ilçesi gürgen bayırı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Sürücü Ezgi, kazayı yara almadan atlattı. Yaklaşık 600 adet saman balyasının yüklü olduğu tır ve dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hayrabolu Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title