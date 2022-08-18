Tekirdağ 3. sayfa haberleri... Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu Tekirdağ 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'da çalınan bir motosiklet, Çorlu'da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. Tekirdağ'da çalınan bir motosiklet, Çorlu'da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor. Kapaklı Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çalınan bir motosikletin izini süren jandarma ekipleri, çalıntı motoru Çorlu'da ele geçirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili İ.O. ve B.S. adlı iki kişi gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Jandarma Kapaklı Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ 3. sayfa haberleri... Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.