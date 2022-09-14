Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Malkara'da Huzur Uygulaması: 219 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Malkara'da Huzur Uygulaması: 219 kişi yakalandı

Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 219 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 219 kişi yakalandı.

Uygulama şehir içi giriş ve çıkışlarında, şehir merkezinde ve okul önlerinde olmak üzere ilçenin birçok noktasından uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 6 ayda çeşitli suçlardan aranması bulunan 219 kişi yakalandı. Okul önlerinde yapılan denetimlerde ise şüpheli ve aranması olan 3 kişi yakalandı.

Okul servis sürücülerine ve araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise eksiği bulunan 7 sürücüye yaklaşık 15 bin TL. cezai işlem uygulandı. Şehir içi giriş ve çıkışlarında yapılan trafik uygulamasında şüpheli olarak görülen ve durdurulan araçlarda çok sayıda kesici ve delisi alet ele geçirildi. Çok sayıda araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 7/24 vatandaşın huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen "Huzur ve Şok" uygulamaları aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Hisarcık Malkara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title