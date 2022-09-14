Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Malkara'da Huzur Uygulaması: 219 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 219 kişi yakalandı.

Uygulama şehir içi giriş ve çıkışlarında, şehir merkezinde ve okul önlerinde olmak üzere ilçenin birçok noktasından uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 6 ayda çeşitli suçlardan aranması bulunan 219 kişi yakalandı. Okul önlerinde yapılan denetimlerde ise şüpheli ve aranması olan 3 kişi yakalandı.

Okul servis sürücülerine ve araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ise eksiği bulunan 7 sürücüye yaklaşık 15 bin TL. cezai işlem uygulandı. Şehir içi giriş ve çıkışlarında yapılan trafik uygulamasında şüpheli olarak görülen ve durdurulan araçlarda çok sayıda kesici ve delisi alet ele geçirildi. Çok sayıda araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 7/24 vatandaşın huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen "Huzur ve Şok" uygulamaları aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ