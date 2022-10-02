Son Dakika | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre - Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ Çorlu'da ticari taksinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. - Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da ticari taksinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri huzurevi mevkiinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen A. H. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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