Tekirdağ haberleri! Çorlu'da doğalgaz borusu patladı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Çorlu'da doğalgaz borusu patladı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir firmanın işini yapan kepçe, su gideri açma çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Çorlu'da doğalgaz boru Su patladı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir firmanın işini yapan kepçe, su gideri açma çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Olay, Hatip Mahallesi Kadife Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın su giderini açma çalışması yapan kepçe tarafından kazı yapıldığı sırada doğalgaz borusu delindi. Doğalgazın yüksek basınçla patlak yerden fışkırması üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz müdahale ekibi, gaz vanasını keserek, patlak bölgeye müdahale etti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Çorlu su 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ haberleri! Çorlu'da doğalgaz borusu patladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.