Tekirdağ haberleri! Çorlu'da doğalgaz borusu patladı
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Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Çorlu'da doğalgaz borusu patladı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir firmanın işini yapan kepçe, su gideri açma çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı.
Çorlu'da doğalgaz boru Su patladı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir firmanın işini yapan kepçe, su gideri açma çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı.
Olay, Hatip Mahallesi Kadife Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın su giderini açma çalışması yapan kepçe tarafından kazı yapıldığı sırada doğalgaz borusu delindi. Doğalgazın yüksek basınçla patlak yerden fışkırması üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz müdahale ekibi, gaz vanasını keserek, patlak bölgeye müdahale etti.