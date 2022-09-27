Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Çorlu'da 50 dönüm anız alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haber: Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 50 dönüm buğday anızı alev alev yandı. Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 50 dönüm buğday anızı alev alev yandı. Yangın, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi ile Türkgücü Mahallesi arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Tarladan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 50 dönüm buğday anız tarlasının yandığı yangının ne sebeple çıktığı bilinmiyor. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine de şikayette bulunulmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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