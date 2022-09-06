Tekirdağ 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarla ilgili Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

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