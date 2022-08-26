Tekirdağ 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köyde ekmek dağıtan sürücü, aracıyla geri giderken çarptığı kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köyde ekmek dağıtan sürücü, aracıyla geri giderken çarptığı kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Ballı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 59 ACB 070 plakalı aracı ile köy içerisinde ekmek dağıtımı yaptığı esnada aracı ile geriye doğru sürerken İ.K. isimli sahsa çarptı. Haber verilmesi üzerine mahalleye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen acil sağlık ekipleri ayağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı Malkara Devlet Hastanesine sevk etti. Hayati tehlikesi olmayan yaralı tedavi altına alınırken, bölgeye gelen jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.