Tekirdağ haber: Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haber... Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama Tekirdağ'da trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, araçlar durdurularak egzostları, ışık donanımları, sürücülerin alkol denetimleri, emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi. Yapılan denetim ve kontrollerde egzost sesi yüksek, emniyet kemeri kullanmayan vb. kural ihlali görülen araç sürücülerine idari para cezası uygulanarak eksiği görülen araçlar trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çektirildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ haber: Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama - Haberler

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