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Tekirdağ 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İlçenin Malkara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye bir kamyonda yüklü olan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına Hayrabolu Belediyesi iş makinaları da müdahale etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hayrabolu Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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