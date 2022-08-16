Tekirdağ 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da polisin uyuşturucu çalışmalarında 11 kişi yakalandı

Tekirdağ haber: Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli zaman aralıklarında kent genelinde uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanıcı ve satıcı olmak toplamda 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli zaman aralıklarında kent genelinde uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanıcı ve satıcı olmak toplamda 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre uyuşturucu getirleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bahçelievler Mahallesi üzerinde araç durdurularak araç şoförünün S.K, ön yolcu koltuğunda N.A isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda S.K isimli şahsın yapılan üst aramasında şahsın pantolonunun kasık kısmında kabarıklık olduğunun görülmesi üzerine şahsa ne olduğu sorulduğunda ve çıkartması istenildiğinde şahıs pantolonunun iç kısmı iç çamaşırının içerisinden çıkardığı şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşeti teslim alındı. Şahsın yanında yapılan kontrollerde iç içe geçirilmiş 2 adet şeffaf buzdolabı poşeti içerisinde daralı 139,3 gr metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili olarak S.K ve N.A isimli şahıslar haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Sorgulamalarının ardından mahkmeye sevk edilen N.A isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.K isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde ise polis ekiplerince sahil dolgu alandaki bir araçta yapılan aramada 1 adet büyük poşet içinde daralı 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Daha sonra Y.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Karadeniz Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan F.G isimli şahısın yapılan kaba üst aramasında poşet içerisindeki 69 (7 tablet halinde) yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile şarjöre basılı vaziyette 4 adet fişek ele geçirilmiş olup şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz mahallesi Tintıpınar caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan aracın yanında bir miktar uyuşturucu madde olduğu düşünülen madde görmüş bahse konu madde polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Araç içinde bulunan H.Ö, T.C. R.D ve B.B şahıslar Çarşı Polis Merkezine intikal ettirilerek soruşturma işlemlerina başlandı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesinde meydana gelen uyuşturucu madde kullanmak olayı ile ilgili olarak T.M.K. isimli şahıstan rızası dahilinde 2 fişek daralı ağırlığı 2.40 gr eroin maddesi ve 1 fişek daralı ağırlığı 1.30 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı.

Uyuşturucu kullanmak isterken mahallelilere yakalanmışlar

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesinde de R.Y. ve O.K. satın aldıkları uyuşturucu maddeyi metruk binada kullanmak isterken çevreden geçen vatandaşlara yakalandılar. Polise yapılan ihbar sonucu 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ