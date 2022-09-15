Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kaçak alkole jandarma baskını 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Tekirdağ'da kaçak alkole jandarma baskını Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi. Tekirdağ'da kaçak alkole jandarma baskını TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi. Alınan bir istihbarat üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma KOM, JASAT ve Çorlu İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, Çobançeşme Mahallesi Atay Caddesi üzerindeki bir işyerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, kaçak satış yapıldığı tespit edilen işyerinde yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Jandarma Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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