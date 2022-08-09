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Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi

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Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi

Tekirdağ haber... Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 34 kök kenevir ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 34 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada ormanlık alanda 34 kök kenevir ekildiği tespit edildi. Kenevirleri ektiği iddiasıyla E.S. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tekirdağ Kenevir 3. Sayfa Haberler

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