Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi Tekirdağ haber... Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 34 kök kenevir ele geçirildi. Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda 34 kök kenevir ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada ormanlık alanda 34 kök kenevir ekildiği tespit edildi. Kenevirleri ektiği iddiasıyla E.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tekirdağ Kenevir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da 34 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.