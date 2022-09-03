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Tekirdağ haber... Çorlu Tren Garı'nda yaşlı bir adam rayların arasında yaralı bulundu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ haberi... Çorlu Tren Garı'nda yaşlı bir adam rayların arasında yaralı bulunduTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu Tren Garı'nda yaşlı bir adam, rayların yakınında başından yaralanmış halde bulundu.

Çorlu Tren Garı'nda yaşlı bir adam rayların arasında yaralı bulundu

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu Tren Garı'nda yaşlı bir adam, rayların yakınında başından yaralanmış halde bulundu.

Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Çorlu Tren Garı'nda istasyon görevlileri, rayların arasında bir şahsı kanlar içinde başından yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hüseyin Kapan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Kapan, trenin çarpmadığını, düşüp yaralandığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yaralı yaşlı adamın yanında karton kutuda hurda malzemeler olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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