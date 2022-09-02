Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: - Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı. - Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Piriştina Caddesi istikametine seyrederken Eser sokağa dönüş yapan Tayfur T. idaresindeki 34 NU 3688 plakalı otomobil ile Vedat E.'nin kullandığı 59 ACJ 593 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Vedat E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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