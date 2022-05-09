Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli yaşlı bir vatandaş, hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde yaya geçidine park edilen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli yaşlı bir vatandaşa zor anlar yaşattı. Park halindeki aracın engelli yolunu kapatması nedeniyle yolun karşısına geçemeyen tekerlekli sandalyeli vatandaşın yaşadığı zor anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa