Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı
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Tokat'ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.
Tokat'ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat-Turhal karayolu hava limanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Duran D. (46) idaresindeki tırın dorsesinin tekeri seyir halinde iken patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte tırın dorsesinde yangın çıktı. O anlar ise devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tırda soğutma çalışması yaptı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa