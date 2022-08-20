Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Tokat'ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Tokat'ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Tokat-Turhal karayolu hava limanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Duran D. (46) idaresindeki tırın dorsesinin tekeri seyir halinde iken patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte tırın dorsesinde yangın çıktı. O anlar ise devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tırda soğutma çalışması yaptı. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tragger Tokat 3. Sayfa Haberler

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